Магомедов ответил на вопрос о 3-м бое с Петром Яном. Он нанёс ему единственное поражение

Российский боец Bellator Магомед Магомедов рассказал, что думает о возможном третьем поединке с чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

Напомним, Магомедов победил Яна в поединке, состоявшемся в марте 2016 года. Это единственное поражение в карьере Петра. В матче-реванше, состоявшемся в апреле 2017 года, победа досталась Яну.

«Никакого разочарования. Если встретимся в клетке, подерёмся, а так у меня нет с ним проблем. Я не думаю о поединке с ним. Это бизнес – если наши пути пересекутся и мне предложат бой и хорошие деньги, тогда, конечно, мы подерёмся», — сказал Магомедов на пресс-конференции перед турниром Bellator 254.

Соперником Магомедова на Bellator 254, который пройдёт в ночь с 10 на 11 декабря мск, станет бразилец Матеус Маттос.