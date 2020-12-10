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Шлеменко: для боя с Ромеро мировой медийный уровень всё-таки у меня, а не у Исмаилова

Шлеменко: для боя с Ромеро мировой медийный уровень всё-таки у меня, а не у Исмаилова
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко объяснил, почему Йоэлю Ромеро, недавно отчисленному из UFC, надо сразиться с ним, а не с популярным бойцом Магомедом Исмаиловым.

«Я тоже обозначил свой интерес, как-то всё мимо проходит. У нас сейчас везде как-то Мага светится, это не совсем правильно. Тем более у него сейчас бой, и согласитесь, что говорить до боя — такое себе. Сейчас я могу говорить, Минеев тот же может, а Мага-то чего? Если он сейчас бой проиграет, то о каком Ромеро может вообще идти речь? В его случае нужно выиграть, но и выиграть можно по-разному. Мага преждевременно высказывает свой интерес, чтобы показать: «Я везде, я вездесущ».

Важно то, что захочет организация, которая привезёт сюда Ромеро. Если они захотят заявить об этом бое на весь мир, логично его сделать со мной. Из всех трёх человек мировой медийный уровень всё-таки у меня. Если промоушен хочет сделать локальный турнир дома, то пожалуйста. Вторая цель абсолютно другая, и стоит ли за неё платить такие деньги...» — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Прекрати доставать моего парня!» Исмаилов отреагировал на пост Шлеменко о Ромеро
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