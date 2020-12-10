Джошуа: Кличко дал мне совет перед боем с Пулевым. Но надо отнестись к нему с недоверием
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа рассказал, что экс-чемпион мира украинец Владимир Кличко дал ему совет в преддверии поединка с болгарином Кубратом Пулевым, который состоится в ближайшие выходные. Напомним, Кличко одержал победу над Пулевым в поединке, состоявшемся в ноябре 2014 года.
«Примерно четыре недели назад мы говорили с Кличко о поединке с Пулевым. Но Пулев с Кличко — это не тот Пулев, который сразится со мной.
Кличко дал мне совет, как поступить с Пулевым, но надо отнестись к нему с недоверием. Потому что Пулев, с которым я буду сражаться, полностью отличается от Пулева, с которым сражался Кличко», — приводит слова Джошуа Sky Sports.
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