Ф. Емельяненко: в США везде на улицах запах наркотиков

Российский боец ММА Фёдор Емльяненко рассказал о ситуации в США и высказался о современной молодёжи.



«Весной был в Америке, видел несколько сцен. Люди за малым не кинутся друг на друга, не задушат. Такая грязь льётся изо рта, такая грязь в повседневной жизни. Плюс то, что сейчас там происходит в плане легализации наркотиков и так далее. Видел это всё на улицах, чувствовал этот запах везде.



Новое поколение не справляется с теми искушениями, которые предлагает ему мир. Это везде, у нас тоже. Молодёжи нужно объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, прививать нравственность. Сейчас такое время. Раньше героями были те, кто делал добро. А сейчас известность получает тот, кто сказал что-то из ряда вон выходящее. Совершил поступок негативный, ударил, избил. Сделал заявление мерзкое. Вот этим прославляются. Решающее слово за всеми нами. Каждый должен проживать свою жизнь так, чтобы совесть не мучила. Любой может начать меняться и сказать „стоп“ своей прошлой жизни», — сказал Фёдор Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Руки Выше».