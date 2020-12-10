Фигейредо — о бое с Морено: мог бы сделать вес хоть завтра

12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 256, главным событием которого станет поединок между чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейредо и первым номером рейтинга наилегчайшего веса Брендоном Морено. В преддверии поединка Фигейредо сказал, что он уже готов пройти взвешивание.



«Я мог бы сделать вес хоть завтра. Я смог сохранить низкий вес в течение всей подготовки. Брэндон был на горизонте уже после боя с Бенавидесом, это раздражало меня. Что ж, если он хочет боя — пусть выходит в клетку», — приводит слова Фигейредо MMAFighting.



Если Дейвисон победит в этом поединке, он станет первым в истории бойцом UFC, защитившим титул два месяца кряду.



Напомним, первую защиту титула Фигейредо провёл 22 ноября, победив удушающим приёмом Алекса Переса уже в первом раунде.



Брендон Морено свой последний поединок также провёл 22 ноября, победив техническим нокаутом в первом раунде Брэндона Ройвала. Всего на счету Морено 24 поединка в ММА, в которых он одержал 18 побед, пять раз потерпел поражение и один бой завершился вничью.