Джошуа и Пулев провели дуэль взглядов перед титульным боем
12 декабря в Лондоне (Великобритания) пройдёт большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Кубрат Пулев.
В преддверии противостояния бойцы провели пресс-конференцию и традиционную дуэль взглядов. После спортсмены пожали руки.
Соответствующее видео доступно на странице Matchroom Boxing в «Твиттере».
Напомним, Джошуа проведёт первый поединок в 2020 году. Последний раз он выходил на ринг в декабре 2019 года. Тогда он единогласным решением судей победил Энди Руиса и вернул себе звание чемпиона мира. Что касается Пулева, то он предыдущий поединок провёл в ноябре 2019 года, победив Райделла Букера.
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