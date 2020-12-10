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Джошуа и Пулев провели дуэль взглядов перед титульным боем

Джошуа и Пулев провели дуэль взглядов перед титульным боем
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

12 декабря в Лондоне (Великобритания) пройдёт большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Кубрат Пулев.

В преддверии противостояния бойцы провели пресс-конференцию и традиционную дуэль взглядов. После спортсмены пожали руки.

Соответствующее видео доступно на странице Matchroom Boxing в «Твиттере».

Напомним, Джошуа проведёт первый поединок в 2020 году. Последний раз он выходил на ринг в декабре 2019 года. Тогда он единогласным решением судей победил Энди Руиса и вернул себе звание чемпиона мира. Что касается Пулева, то он предыдущий поединок провёл в ноябре 2019 года, победив Райделла Букера.

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