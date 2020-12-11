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Корейский Зомби снова вызвал на поединок Магомедшарипова

Корейский Зомби снова вызвал на поединок Магомедшарипова
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в полулёгком весе Чон Чхан Сон, более известный как Корейский Зомби, снова вызвал на поединок Забита Магомедшарипова.

«Забит, на данный момент в топ-10 нет никого, кто мог бы с тобой подраться. Поехали», — написал спортсмен.

Соответствующий пост доступен на странице Чон Чхан Сона в «Инстаграме».

Напомним, это уже не первый раз, когда Корейский Зомби вызывает на схватку Магомедшарипова. В команде россиянина уже реагировали на это предложение, отмечая, что схватка с Соном не даст Забиту возможность подраться за титул.

Напомним, за последние несколько месяцев у Магомедшарипова трижды срывался поединок с Яиром Родригесом. Последний раз россиянин бился в ноябре 2019 года, тогда он победил Кэлвина Каттара.

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