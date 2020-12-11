Один из лучших судей мира Хёрб Дин не сможет принять участие в АСА 115 из-за санкций США

13 декабря в Москве состоится крупнейший турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В его главном событии выступят Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Ожидалось, что обслуживать эту встречу будет известнейший рефери Хёрб Дин.

Но, как стало известно «Чемпионату», американец не сможет принять участие в турнире из-за санкций, наложенных США.

Напомним, 10 декабря правительство США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции затронули активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — футбольный клуб «Ахмат» и бойцовский клуб с таким же названием.

Согласно принятому закону, гражданам и компаниям США запрещается взаимодействовать с лицами, попавшими в санкционные списки. Запрещается любое сотрудничество: от деловых взаимодействий до оказания финансовой помощи.



Вероятно, именно потому Хёрб Дин лишился возможности поработать на турнире.

Отметим, что формально АСА не является детищем Рамзана Кадырова, но лига образовалась путём слияния Absolute Championship Berkut (ACB) и Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат» (WCFA). По мнению большинства WCFA, аффилированная с Кадыровым, тогда фактически поглотила ACB.