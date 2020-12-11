Все результаты боёв турнира Bellator 254

В ночь с 10 на 11 декабря мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 254, главным событием которого стал титульный бой за пояс в женском наилегчайшем весе с участием Илимы-Лей Макфарлан и Хулианы Веласкес. Предлагаем вашему вниманию результаты боёв.

Основной кард

Илима-Лей Макфарлан — Хулиана Веласкес — победа Веласкес единогласным решением судей (5 раундов)

Магомед Магомедов — Матеус Маттос — победа Магомедова единогласным решением судей (3 раунда)

Ронни Маркес — Линтон Вассел — победа Вассела ТКО (2-й раунд).

Предварительный кард

Ромеро Коттон — Джастин Самтер — победа Коттона сабмишеном, удушение сзади (1-й раунд)

Морис Джексон — Грант Нил — победа Нила сабмишеном, удушение сзади (2-й раунд)

Кемран Лачинов — Шамиль Никаев — победа Никаева единогласным решением судей (3 раунда)

Кенни Чемпион — Коди Лоу — победа Лоу ТКО (3-й раунд)

Билли Гофф — Робсон Грейси — победа Гоффа ТКО (2-й раунд).