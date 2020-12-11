Фёдор Емельяненко назвал беду современной России

Знаменитый российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, рассказал, что считает самой большой бедой современной России. По его мнению, ценностные ориентиры людей неуклонно деформируются.
«Это беда. С одной стороны, храмы открываются, гонений нет, вроде как призывают людей жить по вере. А с другой — меняются ценности, и на слуху не тот, кто добро делает, а тот, кто каким-то негативом прославляется.
В Евангелии есть такие слова: «По умножению беззакония во многих охладеет любовь». Думаю, ждать, пока сверху изменят нашу жизнь к лучшему, бесполезная трата времени. Нужно самому по мере сил и возможностей оказывать помощь, поддержку, любовь своему ближнему. Тогда нам всем станет лучше и легче», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
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