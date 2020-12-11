Веласкес упала на колени и расплакалась после победы над Макфарлейн на Bellator 254. Видео

В «Твиттере» появилось видео реакции Хулианы Веласкес на победу над Илимой-Лей Макфарлейн в главном бою турнира Bellator 254. Напомним, Веласкес победила единогласным решением судей и отобрала у соперницы чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе.
Права на видео принадлежат ViacomCBS Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Bellator Europe.
В соглавном поединке турнира российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов в своём дебютном бое в Bellator единогласным решением судей победил бразильца Матеуса Маттоса. Все трое судей отдали победу Магомедову со счётом 30:27, 30:27 и 30:26.
Также в рамках Bellator 254 в бое предварительного карда встречались бойцы российского происхождения Кемран Лачинов и Шамиль Никаев, которые выступают за США и Бельгию соответственно. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Никаева единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).
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