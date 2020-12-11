«Это зверь». Президент Bellator отреагировал на победу Магомедова над Маттосом

Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал победу россиянина Магомеда Магомедова над Матеусом Маттосом в соглавном поединке турнира Bellator 254.

«Этот парень зверь. Он будет опасен для любого в дивизионе. Уверен, Арчулета (обладатель пояса в легчайшем весе Хуан Арчулета. — Прим. «Чемпионата») и другие бойцы дивизиона сегодня смотрели его бой. Им непросто придётся с ним, потому что он удивителен. Мы постараемся его вернуть как можно быстрее. Он опасный претендент», — сказал Кокер на пресс-конференции.

Напомним, Магомедов победил Маттоса единогласным решением судей: 30:27, 30:27 и 30:26. На профессиональном уровне россиянин выиграл 17 поединков, проиграв только один раз нынешнему чемпиону UFC Петру Яну. Маттос проиграл второй бой из 15.