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«Это зверь». Президент Bellator отреагировал на победу Магомедова над Маттосом

«Это зверь». Президент Bellator отреагировал на победу Магомедова над Маттосом
Бокс/ММА / Bellator 0

Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал победу россиянина Магомеда Магомедова над Матеусом Маттосом в соглавном поединке турнира Bellator 254.

«Этот парень зверь. Он будет опасен для любого в дивизионе. Уверен, Арчулета (обладатель пояса в легчайшем весе Хуан Арчулета. — Прим. «Чемпионата») и другие бойцы дивизиона сегодня смотрели его бой. Им непросто придётся с ним, потому что он удивителен. Мы постараемся его вернуть как можно быстрее. Он опасный претендент», — сказал Кокер на пресс-конференции.

Напомним, Магомедов победил Маттоса единогласным решением судей: 30:27, 30:27 и 30:26. На профессиональном уровне россиянин выиграл 17 поединков, проиграв только один раз нынешнему чемпиону UFC Петру Яну. Маттос проиграл второй бой из 15.

Все результаты боёв турнира Bellator 254
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