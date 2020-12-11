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Фёдор Емельяненко признался, что дрался в армии из-за дедовщины

Фёдор Емельяненко признался, что дрался в армии из-за дедовщины
Бокс/ММА / Bellator 0

Знаменитый российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, признался, что ему приходилось драться во время службы в армии, чтобы пресекать дедовщину.

«Считаю, что служба в армии необходима для мужчины. Армия нужна молодому человеку как этап взросления, как возможность пожить вдали от мамы с папой, побыть в мужском коллективе.

По себе могу сказать, что возмужал в армии, научился себя вести. В армии человек узнаёт, что такое субординация, звания, подчинения. Та армия, в которой я служил, и нынешняя – разные армии. Когда я служил, думаю, было пожёстче. У нас и дедовщина присутствовала, два года служили.

Дедовщина была, коснулась она и меня. Всё это видел, но в отношении меня и ближайшего окружения издевательств не было. Пару раз приходилось пресекать дедовщину, даже пришлось подраться», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

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