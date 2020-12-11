Фёдор Емельяненко признался, что дрался в армии из-за дедовщины

Знаменитый российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, признался, что ему приходилось драться во время службы в армии, чтобы пресекать дедовщину.
«Считаю, что служба в армии необходима для мужчины. Армия нужна молодому человеку как этап взросления, как возможность пожить вдали от мамы с папой, побыть в мужском коллективе.
По себе могу сказать, что возмужал в армии, научился себя вести. В армии человек узнаёт, что такое субординация, звания, подчинения. Та армия, в которой я служил, и нынешняя – разные армии. Когда я служил, думаю, было пожёстче. У нас и дедовщина присутствовала, два года служили.
Дедовщина была, коснулась она и меня. Всё это видел, но в отношении меня и ближайшего окружения издевательств не было. Пару раз приходилось пресекать дедовщину, даже пришлось подраться», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
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