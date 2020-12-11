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Пауло Коста и Роберт Уиттакер могут провести бой за титул временного чемпиона

Пауло Коста и Роберт Уиттакер могут провести бой за титул временного чемпиона
Бокс/ММА / UFC 0

Бразильский боец UFC в среднем весе Пауло Коста и экс-чемпион лиги Роберт Уиттакер могут провести поединок за титул временного чемпиона лиги, сообщает BJ Penn, ссылаясь на ММА-менеджера Валлида Исмаила. Схватка может пройти в марте 2021 года.

Коста минувший поединок провёл в сентябре 2020 года, досрочно проиграв в титульном поединке Исраэлю Адесанье. Что касается Уиттакера, австралиец последний раз появлялся в октагоне в октябре 2020 года. На турнире UFC 254 он решением судей победил Джареда Каннонье.

Лига может организовать поединок за временный титул в среднем весе, так как полноценный чемпион Исраэль Адесанья намерен попробовать силы в полутяжёлом весе и провести схватку с чемпионом дивизиона Яном Блаховичем.

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