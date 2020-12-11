Джошуа и Пулев едва не сцепились на взвешивании. Между ними встала охрана
Поздним вечером 12 декабря в Лондоне (Великобритания) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Кубрат Пулев.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам британец оказался немного тяжелее соперника. Он показал на весах 109,2 кг. Болгарин потянул на 108,6 кг.
Церемония прошла в напряжённой атмосфере. На традиционной дуэли взглядов спортсмены вступили в словесную перепалку, которая едва не переросла в силовой конфликт. Между Джошуа и Пулевым встала охрана.
Соответствующее видео доступно на странице промоутерской компании Matchroom Boxing в «Инстаграме».
Рекомендуем вам
- 11 декабря 2020
-
18:49
-
17:53
-
15:31
-
15:00
-
14:02
-
13:03
-
12:17
-
11:03
-
10:02
-
09:01
-
08:47
-
08:39
-
07:45
-
01:20
-
01:07
-
00:13
- 10 декабря 2020
-
23:34
-
22:21
-
21:25
-
20:09
-
18:54
-
18:45
-
17:57
-
16:37
-
16:16
-
16:00
-
15:02
-
14:19
-
14:01
-
13:00
-
12:45
-
12:02
-
11:00
-
10:44
-
10:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам