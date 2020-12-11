Джошуа и Пулев едва не сцепились на взвешивании. Между ними встала охрана

Поздним вечером 12 декабря в Лондоне (Великобритания) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Кубрат Пулев.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам британец оказался немного тяжелее соперника. Он показал на весах 109,2 кг. Болгарин потянул на 108,6 кг.

Церемония прошла в напряжённой атмосфере. На традиционной дуэли взглядов спортсмены вступили в словесную перепалку, которая едва не переросла в силовой конфликт. Между Джошуа и Пулевым встала охрана.

Соответствующее видео доступно на странице промоутерской компании Matchroom Boxing в «Инстаграме».