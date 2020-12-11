Махачев в марте 2021 года может встретиться с Добером

Боец UFC Ислам Махачев, вероятнее всего, проведёт следующий поединок с Дрю Добером, лига работает над организацией этой встречи, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото.
Ожидается, что схватка может состояться 6 марта 2021 года на турнире UFC 259. На том же турнире пройдут поединки Аскара Аскарова с Джозефом Бенавидесом, Доминика Круса с Кейси Кенни и Александара Ракича с Тиаго Сантосом. Между тем главный бой этого шоу ещё не определён.
Напомним, Махачев последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса решением судей. Что касается Добера, то он последний раз дрался в мае 2020 года. Тогда он нокаутировал Александера Эрнандеса.
В прошлом Добер и Махачев должны были встретиться. В 2016 году их схватка сорвалась после того, как в организме россиянина обнаружили запрещённые препараты.
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