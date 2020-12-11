Взвешивание UFC 256: Фергюсон, Оливейра, Фигейредо и Морено уложились в вес

В ночь с 12 на 13 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 256, в главном событии которого встретятся чемпион лиги в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Брендон Морено. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания и показали одинаковый вес — 56,4 кг.

В соглавном событии шоу встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра. Бойцы также уложились в лимит дивизиона: Тони показал на весах 70,3 кг, в то время как Оливейра показал на церемонии ровно 70,0 кг.

UFC 256. Взвешивание

Основной кард

Дейвисон Фигейредо (124, 5 фунта) — Брендон Морено (124,5 фунта)

Тони Фергюсон (155) — Чарльз Оливейра (154,5)

Маккензи Дёрн — Вирна Жандироба (115)

Кевин Холланд (185) — Жакаре Соуза (185,5)

Джуниор дос Сантос — Сириль Ганье