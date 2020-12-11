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Хабиб показал последний день весогонки перед боем с Гэтжи

Хабиб показал последний день весогонки перед боем с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился на своей странице в «Инстаграме» фрагментом видео, которое было записано в последний день сгонки веса перед поединком с Джастином Гэтжи.

На записи Хабиб выглядит измученным и серьёзным, в лагере чемпиона царит напряжение, о чем сказано в полной версии видео.

Соответствующий фрагмент можно посмотреть на странице спортсмена в «Инстаграме». В полном формате запись доступна на канале Хабиба Нурмагомедова в YouTube.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254. Встреча состоялась 24 октября 2020 года и завершилась досрочной победой россиянина во втором раунде. После этого он объявил об уходе из спорта.

Хабиб ушёл из спорта с рекордным послужным списком — 29-0.

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