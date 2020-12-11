Чимаев опубликовал эффектное фото и написал Дане Уайту, что готов к «сезону охоты»

Боец UFC Хамзат Чимаев обратился через свою страницу в «Инстаграме» к президенту лиги Дане Уайту, рассказав о готовности выйти в клетку.

«Дана Уайт, я готов к сезону охоты», — написал Чимаев. При этом к посту он прикрепил эффектное фото. На снимке он сидит с охотничьей винтовкой, а на стене над Хамзатом висят трофеи в виде чучел животных.

Соответствующий пост доступен на странице Чимаева в «Инстаграме».

Напомним, Хамзат Чимаев должен был выступить на последнем турнире UFC в 2020 году, проведение которого было запланировано на 19 декабря, но его соперник Леон Эдвардс снялся с шоу. У британца диагностирован коронавирус. Ожидается, что встреча Чимаев — Эдвардс всё же состоится, но уже в январе 2021 года.