Чимаев опубликовал эффектное фото и написал Дане Уайту, что готов к «сезону охоты»
Боец UFC Хамзат Чимаев обратился через свою страницу в «Инстаграме» к президенту лиги Дане Уайту, рассказав о готовности выйти в клетку.
«Дана Уайт, я готов к сезону охоты», — написал Чимаев. При этом к посту он прикрепил эффектное фото. На снимке он сидит с охотничьей винтовкой, а на стене над Хамзатом висят трофеи в виде чучел животных.
Соответствующий пост доступен на странице Чимаева в «Инстаграме».
Напомним, Хамзат Чимаев должен был выступить на последнем турнире UFC в 2020 году, проведение которого было запланировано на 19 декабря, но его соперник Леон Эдвардс снялся с шоу. У британца диагностирован коронавирус. Ожидается, что встреча Чимаев — Эдвардс всё же состоится, но уже в январе 2021 года.
Рекомендуем вам
- 12 декабря 2020
-
00:40
- 11 декабря 2020
-
23:30
-
22:26
-
21:31
-
20:46
-
19:43
-
18:49
-
17:53
-
15:31
-
15:00
-
14:02
-
13:03
-
12:17
-
11:03
-
10:02
-
09:01
-
08:47
-
08:39
-
07:45
-
01:20
-
01:07
-
00:13
- 10 декабря 2020
-
23:34
-
22:21
-
21:25
-
20:09
-
18:54
-
18:45
-
17:57
-
16:37
-
16:16
-
16:00
-
15:02
-
14:19
-
14:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам