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Фергюсон, Фигейредо и Физиев провели дуэли взглядов перед турниром UFC 256

Фергюсон, Фигейредо и Физиев провели дуэли взглядов перед турниром UFC 256
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 12 на 13 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 256, в главном событии которого встретятся чемпион лиги в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Брендон Морено.В преддверии противостояния бойцы провели дуэль взглядов.

В соглавном событии шоу встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра. Также в основном карде турнира боец из Киргизии Рафаэль Физиев встретится с бразильцем Ренато Мойкано.

Видео дуэли взглядов.

Ранее бойцы приняли участие в церемонии взвешивания.

UFC 256. Взвешивание

Основной кард
Дейвисон Фигейредо (124, 5 фунта) — Брендон Морено (124,5 фунта)
Тони Фергюсон (155) — Чарльз Оливейра (154,5)
Маккензи Дёрн — Вирна Жандироба (115)
Кевин Холланд (185) — Жакаре Соуза (185,5)
Джуниор дос Сантос — Сириль Ганье

Гэтжи дал прогноз на бой Фергюсон — Оливейра
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