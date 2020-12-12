Фергюсон, Фигейредо и Физиев провели дуэли взглядов перед турниром UFC 256

В ночь с 12 на 13 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 256, в главном событии которого встретятся чемпион лиги в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Брендон Морено.В преддверии противостояния бойцы провели дуэль взглядов.

В соглавном событии шоу встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра. Также в основном карде турнира боец из Киргизии Рафаэль Физиев встретится с бразильцем Ренато Мойкано.

Видео дуэли взглядов.

Ранее бойцы приняли участие в церемонии взвешивания.

UFC 256. Взвешивание

Основной кард

Дейвисон Фигейредо (124, 5 фунта) — Брендон Морено (124,5 фунта)

Тони Фергюсон (155) — Чарльз Оливейра (154,5)

Маккензи Дёрн — Вирна Жандироба (115)

Кевин Холланд (185) — Жакаре Соуза (185,5)

Джуниор дос Сантос — Сириль Ганье