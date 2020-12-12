Стивен Томпсон: прорыв Хамзата Чимаева в UFC? Это просто смешно

Бывший претендент на титул UFC Стивен Томпсон поделился мнением о 26-летнем бойце смешанных единоборств Хамзате Чимаеве.



«15-е место Чимаева в рейтинге UFC не имеет никакой логики. У него был один бой в полусреднем весе, а его соперник Рис Макки сейчас идёт с рекордом 0-2 под 155-м номером в рейтинге. Уму непостижимо, как Чимаев прыгнул мимо всех, кто работал продолжительное время, чтобы забраться на высшие строчки рейтинга, мечтая столкнуться с бойцом под 3-м номером. Для меня это просто смешно.



Мне пришлось пробиться сквозь ряды убийц, чтобы добраться туда, где я нахожусь, как и Леону Эдвардсу. У него была победная серия из 8 боёв, чтобы добиться того, что имеет Хамзат. Мне пришлось драться с кучей с сильных противников, таких как Роберт Уиттакер, Джейк Элленбергер, Рори Макдональд, Джонни Хендрикс, чтобы забраться туда, где я нахожусь, а затем этот парень просто прыгает мимо всех. Я думаю, что это просто словно пощёчина всем.



Не думаю, что бой с Чимаевым даст что-то Эдвардсу. Для него это проигрышный вариант. Несмотря на то что вокруг Хамзата много шумихи, это не продвигает Леона вверх для получения титульного боя, которого, я думаю, он в любом случае заслуживает. Полусредний вес сейчас немного сумасшедший.



В то же время, если Чимаев победит Эдвардса, он гарантированно получит титульный бой. Я думаю, то, что в UFC так сильно давили на Хамзата, связано с уходом Хабиба, так как они должны угождать требованиям рынка», — цитирует Томпсона MMAJunkie.

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