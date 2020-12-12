Вартанян дал прогноз на бой Исмаилов — Штырков

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян дал прогноз на главный поединок турнира АСА 115, в котором встретятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков. По его словам, шансы Исмаилова на успех предпочтительнее. Вартанян убеждён, что схватка пройдёт по тому же сценарию, что и встреча Магомеда с Александром Емельяненко.

«Думаю, Исмаилов выиграет бой за счёт выносливости, скорости. Также Мага меньше «закисляется». Бой будет похож на поединок против Емельяненко. Исмаилов сильнее и в ударке, и в борьбе», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Встреча Штырков — Исмаилов пройдёт 13 декабря. Сегодня, 12 декабря, в 18:00 бойцы проведут церемонию взвешивания. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соответствующего события.