Вартанян дал прогноз на бой Исмаилов — Штырков
Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян дал прогноз на главный поединок турнира АСА 115, в котором встретятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков. По его словам, шансы Исмаилова на успех предпочтительнее. Вартанян убеждён, что схватка пройдёт по тому же сценарию, что и встреча Магомеда с Александром Емельяненко.
«Думаю, Исмаилов выиграет бой за счёт выносливости, скорости. Также Мага меньше «закисляется». Бой будет похож на поединок против Емельяненко. Исмаилов сильнее и в ударке, и в борьбе», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Встреча Штырков — Исмаилов пройдёт 13 декабря. Сегодня, 12 декабря, в 18:00 бойцы проведут церемонию взвешивания. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соответствующего события.
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