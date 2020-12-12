Шлеменко: тренер Штыркова сам не даёт Ване шансов

Бывший чемпион Bellator, известный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от встречи Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым. По его словам, явным фаворитом поединка является Исмаилов.
«Фаворит в этом бою — Исмаилов. Скорее всего, он выиграет за счёт скорости. Будет подвижнее в этом бою. Мне кажется, Штырков не понял главную причину поражения в бою с Эномото. Она была не в том, что Ваня скинул много веса. Когда он дрался в тяжелом весе, Штырков был маленьким и резким. Тяжи из-за медлительности не могли по нему попасть. А в полутяжёлом и в среднем весе бойцы бьют так же, как тяжи, но и обладают скоростью, выносливостью. Преимущество Штыркова вижу в том, что бой будет проходить в категории 93 кг, а не 84, что привычно Магомеду.
Посмотрев интервью тренера Штыркова, делаю выводы, что шансов у Вани очень мало. Тренер сам не даёт шансов бойцу, который у него готовился. Это же не просто так. Прекрасно понимаю тренера, он не хочет лицемерить и врать. Ваня сейчас будет очень большим андердогом», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, завтра, 13 декабря, Исмаилов проведёт поединок с Иваном Штырковым. Встреча возглавит турнир по смешанным единоборствам ACA 115.
Сегодня в 18:00 бойцы проведут церемонию взвешивания. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соответствующего события.
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