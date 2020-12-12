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Исмаилов опроверг информацию, что он стал участником потасовки в Москве

Исмаилов опроверг информацию, что он стал участником потасовки в Москве
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опроверг информацию, что он стал участником потасовки в Москве.

Как сообщает «RT на русском», Магомедов заявил, что на опубликованной в сети видеозаписи запечатлён эпизод со съёмок сериала «Реальные пацаны».

Ранее сообщалось, что Исмаилов устроил потасовку в районе Олимпийского проспекта в Москве. Конфликт произошёл на парковке. Исмаилов не поделил дорогу с водителем легкового автомобиля. Магомед с криками недовольства покинул свой внедорожник и устроил скандал. В итоге он пнул водителя другого авто, и тот сбежал с места происшествия. После Исмаилов ударил чужую машину.

Напомним, завтра, 13 декабря, Исмаилов проведёт поединок с Иваном Штырковым. Эта встреча возглавит турнир по смешанным единоборствам ACA 115.

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