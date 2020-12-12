Взвешивание ACA 115: Штырков перевесил Исмаилова

В Москве состоялась церемония взвешивания турнира АСА 115. Напомним, в главном событии вечера сразятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков.
По итогам церемонии взвешивания Штырков показал на весах 93,3 кг, Исмаилов – 92,9 кг. У Исмаилова этот поединок станет первым в полутяжёлом весе.
ACA 115.
Главный кард:
Магомед Исмаилов (92,9 кг) — Иван Штырков (93,3 кг)
Артём Фролов (83,9 кг) — Магомедрасул Гасанов (84,2 кг)
Юсуф Раисов (71,7 кг) — Егор Голубцов (70,55 кг)
Адлан Батаев (66,3 кг) — Андрей Гончаров (66,2 кг)
Мурат Гугов (93,4 кг) — Муслим Магомедов (93,3 кг)
Прелимы:
Алихан Сулейманов (66,1 кг) — Нурсултан Касымханов (66,2 кг)
Мухамед Кококв (70,75 кг) — Хердесон Батиста (69,75 кг)
Евгений Егембердиев (93,25 кг) — Люк Барнатт (93,4 кг)
Руслан Магомедов (109,85 кг) — Дмитрий Побережец (114,65 кг)
Биберт Туменов (66,2 кг) — Алексей Полпудников (65,9 кг)
Эльхан Мусаев (113 кг) — Денис Смолдарев (115,35 кг)
Франциско Де Лима (61,45 кг) — Магомед Гаджиев (61,9 кг)
Лом-Али Нальгиев (70,6 кг) — Мамуржон Хамдамов (72,9 кг)
Магомедсайгид Алибеков (77,6 кг) — Клаудио Цезарио (77,3 кг)
Арен Акопян (57,1 кг) — Алан Гомеш Де Кастро (57 кг)
Михаил Балакирев (70,8 кг) — Ахлидин Мирзадавлатов (70,55 кг).
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