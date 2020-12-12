Исмаилов: как стратег, не снял футболку. Не хотел, чтобы у Штыркова развились комплексы

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал о причинах, по которым он не снял футболку на официальной дуэли взглядов перед турниром ACA 115.



«Я, как стратег, не снял футболку. Не хотел, чтобы у Вани комплексы развились всякие (типа он дрыщ)», — написал в своём «инстаграме» Магомед Исмаилов.

34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника — Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.