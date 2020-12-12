Исмаилов: не смущает, что все считают, что моя ударка и борьба сильнее, чем у Штыркова

Российский боец MMA Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Иваном Штырковым, который состоится в воскресенье, 13 декабря, в Москве на «ВТБ Арене».



«Меня не смущает, что все считают, что моя ударка и борьба сильнее, чем у Штыркова. Главное — мой настрой. Уже морально себя подготовили к тому, что все так считают.



Поможет ли весогонка Штыркову или навредит? Можно гонять поменьше, но тяжелее, смотря, как он гонял. Если он согнал хорошо, ему будет легче, он будет дышать. Но нужно смотреть, какой темп будет в бою. Какой темп мы друг другу навяжем», — сказал Магомед Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника — Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.