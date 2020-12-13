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UFC 256, Фигередо — Морено, Фергюсон — Оливейра: прямая трансляция боя, где смотреть онлай

Онлайн-трансляция UFC 256 начнётся в 6:00
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 12 на 13 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 256. В главном событии турнира встретятся чемпион лиги в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Брендон Морено.

В соглавном событии шоу встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра. Также в основном карде турнира боец из Киргизии Рафаэль Физиев встретится с бразильцем Ренато Мойкано.

UFC 256

Основной кард

Дейвисон Фигейредо — Брендон Морено
Тони Фергюсон — Чарльз Оливейра
Маккензи Дерн — Вирна Жандироба
Кевин Холланд — Роландо «Жакаре» Соуза
Сириль Ганье — Джуниор дос Сантос

Предварительный кард

Каб Суонсон — Даниэль Пинеда
Ренато Карнейро «Мойкано» — Рафаэль Физиев
Гэвин Такер — Билли Куарантилло
Тешиа Торрес — Сэм Хьюз
Чейз Хупер — Питер Барретт.

UFC 256: Фергюсон — в последнем походе за титулом, Фигейредо защищает пояс. LIVE!
Получит ли UFC нового чемпиона и сможет ли Тони вернуться на победную тропу?
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