Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фьюри – Джошуа: я отшлёпаю тебя во 2-3 раунде

Фьюри – Джошуа: я отшлёпаю тебя во 2-3 раунде
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к обладателю поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, который успешно защитил свои титулы в бою с Кубратом Пулевым, нокаутировав своего соперника в девятом раунде.

«Это вопрос времени. Я отшлёпаю тебя, как Деонтея Уайлдера во 2-3 раунде», — написал Фьюри в своём «инстаграме».

Напомним, ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении в 2021 году двух поединков: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.

На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. На счету британца 25 боёв, в которых он одержал 24 победы (22 из которых нокаутом) и потерпел одно поражение. Пулев в свою очередь потерпел второе поражение при 28 победах.

Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева и защитил титулы чемпиона мира
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020