Фьюри – Джошуа: я отшлёпаю тебя во 2-3 раунде

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к обладателю поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, который успешно защитил свои титулы в бою с Кубратом Пулевым, нокаутировав своего соперника в девятом раунде.

«Это вопрос времени. Я отшлёпаю тебя, как Деонтея Уайлдера во 2-3 раунде», — написал Фьюри в своём «инстаграме».

Напомним, ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении в 2021 году двух поединков: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.

На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. На счету британца 25 боёв, в которых он одержал 24 победы (22 из которых нокаутом) и потерпел одно поражение. Пулев в свою очередь потерпел второе поражение при 28 победах.