Физиев нокаутировал Мойкано в первом раунде UFC 256

На турнире UFC 256 в Лас-Вегасе (США) представитель Киргизии Рафаэль Физиев в первом раунде нокаутировал бразильца Ренато Мойкано.
На исходе первого раунда Физиеву удалось провести комбинацию, состоявшую из левого апперкота в корпус и правого и левого хуков в голову. Бразилец упал на настил, и Физиев принялся добивать соперника в партере, однако рефери остановил поединок на отметке 4.05 в первом раунде и зафиксировал победу Физиева нокаутом.
Для Физиева эта победа стала 9-й в карьере при одном поражении. Представитель Киргизии проводил в UFC четвёртый бой (3-1). Нокаут Моукано стал для Физиева первым в этом промоушене. Поединок прошёл в рамках андеркарда.
Главным событием турнира станет бой бразильца Дейвесона Фигередо и мексиканца Брэндона Морено. В соглавном поединке сойдутся американец Тони Фергюсон и бразилец Чарльз Оливейра.
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