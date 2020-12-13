Физиев нокаутировал Мойкано в первом раунде UFC 256

На турнире UFC 256 в Лас-Вегасе (США) представитель Киргизии Рафаэль Физиев в первом раунде нокаутировал бразильца Ренато Мойкано.

На исходе первого раунда Физиеву удалось провести комбинацию, состоявшую из левого апперкота в корпус и правого и левого хуков в голову. Бразилец упал на настил, и Физиев принялся добивать соперника в партере, однако рефери остановил поединок на отметке 4.05 в первом раунде и зафиксировал победу Физиева нокаутом.

Для Физиева эта победа стала 9-й в карьере при одном поражении. Представитель Киргизии проводил в UFC четвёртый бой (3-1). Нокаут Моукано стал для Физиева первым в этом промоушене. Поединок прошёл в рамках андеркарда.

Главным событием турнира станет бой бразильца Дейвесона Фигередо и мексиканца Брэндона Морено. В соглавном поединке сойдутся американец Тони Фергюсон и бразилец Чарльз Оливейра.