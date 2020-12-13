Холланд нокаутировал Соузу и вызвал Чимаева на бой на следующей неделе

Американец Кевин Холланд нокаутировал бразильца Роналду Соузу в первом раунде на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе и вызвал Хамзата Чимаева на бой на следующей неделе.
Для средневеса Холланда эта победа стала пятой за прошедшие 7 месяцев.
«Я нокаутировал Соузу, сидя на земле. С приседа и со спины я еще нокаутировал Нико Брауна. Когда я бил, вспоминал этот нокаут, поэтому немного отклонился в сторону. Я готов драться с Чимаевым через неделю. Все говорят о нем, но кто выиграл больше всего боев в этом году? Конечно, ему лучше остаться в 170 фунтах, где, я думаю, он может стать чемпионом. Но если он хочет податься в 185 фунтов, я здесь. Готов выйти через неделю, звоните мне, если что», – сказал Холланд после боя с Соузой.
Ранее на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе представитель Киргизии Рафаэль Физиев в первом раунде нокаутировал бразильца Ренато Мойкано.
Главным событием турнира станет бой бразильца Дейвесона Фигередо и мексиканца Брэндона Морено. В соглавном поединке сойдутся американец Тони Фергюсон и бразилец Чарльз Оливейра.
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