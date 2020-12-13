Фергюсон проиграл Оливейре на турнире UFC 256

Американец Тони Фергюсон в соглавном поединке турнира UFC 256 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей проиграл Чарльзу Оливейре.
Все три судьи отдали победу бразильцу с одинаковым счётом 30-27. Оливейра одержал восьмую победу подряд. Для Фергюсона это второе поражение за год – в мае американец проиграл Джастину Гэтжи в бою за временный титул в легком весе.
Ранее на турнире американец Кевин Холланд нокаутировал бразильца Роналду Соузу в первом раунде и вызвал Хамзата Чимаева на бой на следующей неделе.
Также на турнире UFC 256 представитель Киргизии Рафаэль Физиев в первом раунде нокаутировал бразильца Ренато Мойкано. Для Физиева эта победа стала 9-й в карьере при одном поражении. Представитель Киргизии проводил в UFC четвёртый бой (3-1). Нокаут Моукано стал для Физиева первым в этом промоушене. Поединок прошёл в рамках андеркарда.
Главным событием турнира станет бой бразильца Дейвесона Фигередо и мексиканца Брэндона Морено.
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