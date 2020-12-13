Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фигейредо и Морено завершили бой вничью, Дейвисон сохранил титул

Фигейредо и Морено завершили бой вничью, Дейвисон сохранил титул
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 256, главным событием которого стала титульная встреча в наилегчайшем весе, в котором Дейвисон Фигейредо защищал титул от посягательств Брендона Морено.

Заметного преимущества в поединке не было ни у одного из бойцов. По итогам пяти раундов судьи решением большинства насчитали ничью. Таким образом, он защитил пояс во второй раз.

Более того, Дейвисон установил уникальный рекорд, став первым бойцом в истории, кому удалось защитить титул дважды за три недели. В минувшем месяце, на турнире UFC 255, он менее чем за один раунд задушил Алекса Переса.

В соглавном бою шоу Тони Фергюсон потерпел второе поражение кряду, проиграв Чарльзу Оливейре.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020