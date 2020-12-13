Фигейредо и Морено завершили бой вничью, Дейвисон сохранил титул
В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 256, главным событием которого стала титульная встреча в наилегчайшем весе, в котором Дейвисон Фигейредо защищал титул от посягательств Брендона Морено.
Заметного преимущества в поединке не было ни у одного из бойцов. По итогам пяти раундов судьи решением большинства насчитали ничью. Таким образом, он защитил пояс во второй раз.
Более того, Дейвисон установил уникальный рекорд, став первым бойцом в истории, кому удалось защитить титул дважды за три недели. В минувшем месяце, на турнире UFC 255, он менее чем за один раунд задушил Алекса Переса.
В соглавном бою шоу Тони Фергюсон потерпел второе поражение кряду, проиграв Чарльзу Оливейре.
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