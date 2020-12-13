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Физиев и Холланд получили бонусы UFC

Физиев и Холланд получили бонусы UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 256. По его итогам лига распределила между участниками шоу традиционные бонусы.

Лучшим поединком вечера была признана титульная схватка Дейвисона Фигейредо и Брендона Морено, которая завершилась вничью. Бойцы получили по $ 50 тыс.

Бонусы за выступление вечера получили Рафаэль Физиев и Кевин Холланд. Представитель Киргизии в первом раунде нокаутировал опытнейшего Ренато Мойкано. А американец в первом раунде расправился с бразильцем Жакаре Соузой. Холланд выступил в пятый раз в 2020 году.

Оба спортсмена заработали дополнительно по $ 50 тыс. Об этом на пресс-конференции после завершения шоу рассказал президент промоушена Дана Уайт.

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