Дана Уайт: возможно, мы уже не увидим прежнего Фергюсона

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал неудачное выступление Тони Фергюсона на турнире UFC 256, в ходе которого опытный боец проиграл Чарльзу Оливейре. По словам функционера, возможно, болельщики уже никогда не увидят «прежнего Фергюсона».

«Думал, увижу прежнего Тони. Полагал, что слабое выступление в бою с Гэтжи объяснялось его двумя весогонками. Но, возможно, мы уже не увидим прежнего Фергюсона. Ему нужно поехать домой, отдохнуть, провести время с семьёй и подумать, чего он хочет в дальнейшем. Посмотрим. Но, конечно, он может не стать прежним, такое может случиться после любого поединка», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, поражение от Оливейры стало у Фергюсона вторым кряду. В мае 2020 года он проиграл Джастину Гэтжи.