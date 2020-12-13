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Дана Уайт: возможно, мы уже не увидим прежнего Фергюсона

Дана Уайт: возможно, мы уже не увидим прежнего Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал неудачное выступление Тони Фергюсона на турнире UFC 256, в ходе которого опытный боец проиграл Чарльзу Оливейре. По словам функционера, возможно, болельщики уже никогда не увидят «прежнего Фергюсона».

«Думал, увижу прежнего Тони. Полагал, что слабое выступление в бою с Гэтжи объяснялось его двумя весогонками. Но, возможно, мы уже не увидим прежнего Фергюсона. Ему нужно поехать домой, отдохнуть, провести время с семьёй и подумать, чего он хочет в дальнейшем. Посмотрим. Но, конечно, он может не стать прежним, такое может случиться после любого поединка», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, поражение от Оливейры стало у Фергюсона вторым кряду. В мае 2020 года он проиграл Джастину Гэтжи.

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