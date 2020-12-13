Василевский: не принижаю заслуг Штыркова, но Исмаилов победит, уверен

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от главной встречи турнира ACA 115, в котором выступят Магомед Исмаилов и Иван Штырков. По его словам, Исмаилов одержит уверенную победу.

«Мага выиграет, уверен. Как? Это уже второй вопрос. Не принижаю заслуг Вани, он опасный, но он хорошо держится в тяжах. А в этой категории он будет проигрывать по скорости, передвижению и функционалке. Мага полегче и подинамичнее. К тому же борьба, Ваня хорошо борется, но позиционная борьба строится на проходах. Я видел, как готовился Мага и уверен.



Приезд Эномото? Есть же сложности с языком, я не в курсе, может, они наедине и общались с Исмаиловым. При мне они не разговаривали по поводу боя. Думаю, Маге не нужны советы по этому поводу», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, Эномото не так давно нанёс Ивану Штыркову поражение.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию схватки Исмаилов — Штырков.