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Результаты ММА Серия-22: FCP

Результаты ММА Серия-22: FCP
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

12 декабря в Советске состоялся турнир ММА Серия-22: FCP.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию результаты турнира.

Результаты ММА Серия-22: FCP:

Шамиль Газиев победил Артура Бунькова ТКО в 1-м раунде (0.20);
Иван Козаченко победил Мирджалола Муродова удушающим приемом в 1-м раунде (3.00);
Константин Ли победил Акрама Насирулаева болевым приёмом в 1-м раунде (0.33);
Одил Хайдаров победил Артема Подоляко ТКО во 2-м раунде (1.39);
Роман Карасёв победил Алексея Новикова ТКО в 1-м раунде (3.15);
Алексей Николаев победил Павла Вишнякова болевым приёмом в 1-м раунде (1.24);
Александр Лунев победил Бахтовара Халифаева болевым приёмом в 1-м раунде (1.30);
Айдемир Казбеков победил Валентина Орлова удушающим приёмом в 1-м раунде (2.42)
Кароматулло Суфиев победил Антона Белоусова единогласным решением судей;
Максим Новосёлов победил Андрея Дрогомарецкого нокаутом в 1-м раунде (1.13);
Анастасия Феофанова победила Юлию Островерхову болевым приёмом во 2-м раунде (3.40);
Вячеслав Бабкин победил Бектурсуна Турдалиева ТКО во 2-м раунде (3.15);
Александр Дурыманов победил Халила Халилзаде КО во 2-м раунде (2.29)

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