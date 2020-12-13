12 декабря в Советске состоялся турнир ММА Серия-22: FCP.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию результаты турнира.



Результаты ММА Серия-22: FCP:



Шамиль Газиев победил Артура Бунькова ТКО в 1-м раунде (0.20);

Иван Козаченко победил Мирджалола Муродова удушающим приемом в 1-м раунде (3.00);

Константин Ли победил Акрама Насирулаева болевым приёмом в 1-м раунде (0.33);

Одил Хайдаров победил Артема Подоляко ТКО во 2-м раунде (1.39);

Роман Карасёв победил Алексея Новикова ТКО в 1-м раунде (3.15);

Алексей Николаев победил Павла Вишнякова болевым приёмом в 1-м раунде (1.24);

Александр Лунев победил Бахтовара Халифаева болевым приёмом в 1-м раунде (1.30);

Айдемир Казбеков победил Валентина Орлова удушающим приёмом в 1-м раунде (2.42)

Кароматулло Суфиев победил Антона Белоусова единогласным решением судей;

Максим Новосёлов победил Андрея Дрогомарецкого нокаутом в 1-м раунде (1.13);

Анастасия Феофанова победила Юлию Островерхову болевым приёмом во 2-м раунде (3.40);

Вячеслав Бабкин победил Бектурсуна Турдалиева ТКО во 2-м раунде (3.15);

Александр Дурыманов победил Халила Халилзаде КО во 2-м раунде (2.29)