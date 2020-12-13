Онлайн-трансляция боя Магомед Исмаилов – Иван Штырков начнётся примерно в 22:20 мск

Сегодня, 13 декабря, в Москве на «ВТБ Арене» проходит турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном событии вечера сразятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков.
Прямая трансляция боя Исмаилов — Штырков начнётся примерно в 22:20 мск. Посмотреть поединок можно на официальном сайте промоушена АСА или в мобильном приложении, предварительно купив трансляцию.
34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника — Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира ACA 115.
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