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Исмаилов: до боя все говорили, что Штырков мёртвый во всём. Теперь я могу сказать обратное

Исмаилов: до боя все говорили, что Штырков мёртвый во всём. Теперь я могу сказать обратное
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал победу над Иваном Штырковым на турнире по смешанным единоборствам ACA 115. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Исмаилову.

«Мудрый подход к работе — всех, с кем работал, он расслаблял. Естественно, он тренируется в Дагестане и я пробивал „чё, как он там?“ Мне в один голос заявляют: в борьбе он мёртвый, все душат его, задыхается, не может…

Я думаю, что не может такого быть, ну не может, не нужно расслабляться. В последний раз, когда я такую ошибку допустил, я проиграл. Это был Анатолий Токов. Поэтому я сейчас чувствовал, что нужно настроиться.

В итоге я проделал большую работу и могу сказать: он хорошо дышит, он хорошо борется, стоит от борьбы хорошо, хорошо бьёт, чувствует дистанцию, у него плотный удар и при всём этом умеет до последнего придерживаться геймплана.

Я слышал его угол. Если бы я не понимал по-русски, то эти подсказки прошли бы. Они кричат ему пробивать по корпусу, и я тут же думаю: „Нужно держать корпус“, — передаёт корреспондент „Чемпионата“ Игорь Брагин.

Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова единогласным решением судей
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