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Исмаилов не уверен, что проведёт реванш с Минеевым в 2021 году

Исмаилов не уверен, что проведёт реванш с Минеевым в 2021 году
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался на тему возможного реванша с Владимиром Минеевым.

«Встретимся ли мы в следующем году? Я не знаю. Он не тот человек, от которого я буду отмахиваться руками, но было время, когда он сразу же после нашего боя сказал, что я ему неинтересен. Я же просил реванш ещё тогда, сразу. Он сказал, что я ему неинтересен. Я подумал: „Окей, давай посмотрим, кто кому неинтересен“, — передаёт слова Исмаилова корреспондент „Чемпионата“ Игорь Брагин.

19 октября 2018 года состоялась первая встреча Исмаилова и Минеева. Бой продлился все 5 раундов и завершился ничьёй. Решение судей вызвало много споров.

Сегодня, 13 декабря, Исмаилов единогласным решением судей одолел Ивана Штыркова.

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