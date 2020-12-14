Исмаилов мощно бросал Штыркова, тот отбивался ногами. Главные фото победы Маги в бое года

13 декабре в Москве на стадионе «ВТБ Арена» на турнире по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) 115 боец Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова решением судей.

Поединок продлился три раунда, победу Исмаилову единогласно присудили все пять судей.

После боя Магомед Исмаилов высказался на тему возможного реванша с Владимиром Минеевым.



«Встретимся ли мы в следующем году? Я не знаю. Он не тот человек, от которого я буду отмахиваться руками, но было время, когда он сразу же после нашего боя сказал, что я ему неинтересен. Я же просил реванш ещё тогда, сразу. Он сказал, что я ему неинтересен. Я подумал: „Окей, давай посмотрим, кто кому неинтересен“, — передаёт слова Исмаилова корреспондент „Чемпионата“ Игорь Брагин.

Лучшие кадры с боя Исмаилов — Штырков — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.