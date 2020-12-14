Дана Уайт планирует встретиться с Хабибом Нурмагомедовым перед UFC 257

Президент UFC Дана Уайт на итоговой пресс-конференции после турнира UFC 256 подтвердил, что в январе 2021 года проведёт встречу с 32-летним российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Об этом информирует BJ Penn со ссылкой на MMA Fighting.
Встреча должна пройти непосредственно перед турниром UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ), который запланирован в ночь с 23 на 24 января 2021 года с главным боем между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Победитель этого боя может стать следующим претендентом на титул.
Напомним, россиянин последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Его бой с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254. Нурмагомедов тогда победил досрочно во втором раунде. После этого он объявил об уходе из спорта.
Хабиб ушёл из спорта с рекордным послужным списком — 29-0.
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