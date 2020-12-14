«Докажи, что ты не раб!» Минеев отреагировал на победу Исмаилова над Штырковым

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев призвал Магомеда Исмаилова провести матч-реванш, после того как тот победил Ивана Штыркова в поединке, состоявшемся вчера, 13 декабря.
«В этом году, пожалуй, не было ничего более предсказуемого. Жду тебя в клетке AMC Fight Nights! Докажи, что ты не раб», — написал Минеев в своём «инстаграме».
В 2018 году бой Минеева и Исмаилова завершился вничью.
Напомним, бой Исмаилов — Штырков продлился все три раунда. Магомед победил единогласным решением судей. Таким образом, 34-летний Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 18 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.
32-летний Штырков потерпел второе поражение в карьере. Оба поражения пришлись на последние три поединка Ивана. В декабре 2019 года он проиграл швейцарскому бойцу Ясуби Эномото. Всего в 20 поединках в смешанных единоборствах Штырков одержал 17 побед и потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.
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