Девушка — боец MMA Валери Лореда показала фото в откровенном купальнике на яхте

Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в MMA-промоушене Bellator, выложила в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует на яхте перед камерой.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Валери Лореды.
22-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Последний поединок она провела 7 августа, победив американку Тару Графф техническим нокаутом во втором раунде. Всего на её счету три победы в трёх боях в MMA.
Ранее Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг, в 2017 году — серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.
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