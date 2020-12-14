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Шлеменко вызвал на бой Исмаилова после его победы над Штырковым

Шлеменко вызвал на бой Исмаилова после его победы над Штырковым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко бросил вызов Магомеду Исмаилову, который вчера, 13 декабря, победил Ивана Штыркова.

«С кем ещё Магомеду драться в России? Может быть, реванш с Минеевым, но захочет ли Исмаилов? Я думаю, ему было бы интереснее подраться со мной. Здесь я беру и медийную составляющую, и другие моменты», — цитирует Шлеменко ТАСС.

Напомним, бой Исмаилов — Штырков продлился все три раунда. Магомед победил единогласным решением судей. Таким образом, 34-летний Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 18 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью. У Шлеменко 59 побед и 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

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