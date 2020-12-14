Шлеменко вызвал на бой Исмаилова после его победы над Штырковым

Российский боец MMA Александр Шлеменко бросил вызов Магомеду Исмаилову, который вчера, 13 декабря, победил Ивана Штыркова.
«С кем ещё Магомеду драться в России? Может быть, реванш с Минеевым, но захочет ли Исмаилов? Я думаю, ему было бы интереснее подраться со мной. Здесь я беру и медийную составляющую, и другие моменты», — цитирует Шлеменко ТАСС.
Напомним, бой Исмаилов — Штырков продлился все три раунда. Магомед победил единогласным решением судей. Таким образом, 34-летний Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 18 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью. У Шлеменко 59 побед и 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
- 14 декабря 2020
-
12:01
-
11:19
-
11:03
-
10:12
-
09:33
-
09:01
-
09:00
-
02:31
- 13 декабря 2020
-
23:57
-
23:38
-
22:25
-
22:24
-
21:58
-
20:47
-
17:18
-
16:54
-
16:39
-
15:14
-
14:19
-
13:49
-
12:43
-
11:51
-
10:20
-
10:09
-
10:00
-
09:16
-
08:32
-
07:47
-
06:11
-
03:28
-
03:13
-
02:40
-
00:13
- 12 декабря 2020
-
23:44
-
22:45