Рябинский рассказал о ситуации вокруг матча-реванша Поветкин — Уайт

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, когда может пройти матч-реванш тяжеловесов Александра Поветкина и Диллиана Уайта.

«Новостей по реваншу с Уайтом пока нет, он точно будет, сейчас обсуждается дата. Нас лимитирует только состояние здоровья Саши, а так всё готово, всё в силе, Саша очень хочет — вопрос только в дате и в том, когда он будет готов. Планируем, что бой удастся провести ранней весной», — цитирует Рябинского «РБК-Спорт».

Напомним, о заражении Поветкина коронавирусом стало известно 3 ноября. Из-за болезни россиянину пришлось отложить повторный поединок с Уайтом, который был запланирован на 21 ноября.

41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (2020 — н. в.), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.