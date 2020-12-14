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Исмаилов объяснил, почему подарил президенту АСА куклу вуду с топором в голове

Исмаилов объяснил, почему подарил президенту АСА куклу вуду с топором в голове
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец MMA Магомед Исмалов рассказал, почему подарил президенту АСА Алексею Яценко куклу вуду с топором в голове.

Напомним, вчера, 13 декабря, Исмаилов победил единогласным решением судей Ивана Штыркова на турнире АСА 115 в Москве. После боя он показал куклу вуду с топором в голове, которую принёс для Яценко. Ранее Яценко подарил Исмаилову куклу вуду на пресс-конференции.

«Мне куклу вуду отправили из Екатеринбурга, а тут кукла вуду из Дагестана. У нас без иголок, у нас с топорами куклы вуду. Возможно, та кукла не от Алексея Яценко мне пришла. Возможно. Но он её представил.

Я спокойно реагирую на такие вещи. Пойду почитаю молитву, обращусь к всевышнему. Мне этого достаточно. А мои родители, мои родные — их это очень взбудоражило, они тяжело это перенесли, целая суета была. Для них это было непросто перенести. Кто-то, может быть, и поплакал. Одно дело надо мной так пошутить, другое — над моими родными. Это, так сказать, небольшая ответная реакция — с топором в голове», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

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