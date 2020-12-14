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Исмаилов рассказал, почему Штыркова было сложнее валить, чем А. Емельяненко

Исмаилов рассказал, почему Штыркова было сложнее валить, чем А. Емельяненко
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал, почему победа над Иваном Штырковым далась ему тяжелее, чем над Александром Емельяненко. Напомним, 24 июля Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде, а Штыркова он победил единогласным решением судей.

«Александра Емельяненко, перед тем как свалить, я потрясал, а потом переводил (в партер. — Прим. «Чемпионата»), а Иван не был потрясён, и его было сложнее валить. Он очень мощный парень, очень сильный», — приводит слова Исмаилова «Матч ТВ».

Магомед добавил, что не против потренироваться с Емельяненко в Дагестане.

«Александру, если он хочет потренироваться со мной в Дагестане, нужно просто сказать «да». Мы созванивались, разговаривали, он пригласил меня на хлеб-соль, если мы посидим и пообщаемся, я буду готов принять его на сборах», — сказал он.

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