Исмаилов рассказал, почему Штыркова было сложнее валить, чем А. Емельяненко

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал, почему победа над Иваном Штырковым далась ему тяжелее, чем над Александром Емельяненко. Напомним, 24 июля Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде, а Штыркова он победил единогласным решением судей.

«Александра Емельяненко, перед тем как свалить, я потрясал, а потом переводил (в партер. — Прим. «Чемпионата»), а Иван не был потрясён, и его было сложнее валить. Он очень мощный парень, очень сильный», — приводит слова Исмаилова «Матч ТВ».

Магомед добавил, что не против потренироваться с Емельяненко в Дагестане.

«Александру, если он хочет потренироваться со мной в Дагестане, нужно просто сказать «да». Мы созванивались, разговаривали, он пригласил меня на хлеб-соль, если мы посидим и пообщаемся, я буду готов принять его на сборах», — сказал он.