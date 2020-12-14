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Рябинский сообщил, что Поветкин недавно опять попал в больницу из-за коронавируса

Рябинский сообщил, что Поветкин недавно опять попал в больницу из-за коронавируса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Александр Поветкин вновь оказался в больнице из-за коронавируса, спортсмена уже выписали. Об этом рассказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

О том, что Поветкин заразился коронавирусом, стало известно ещё 3 ноября. Позднее сообщалось, что его выписали из больницы.

«Саше пришлось повторно ложиться в больницу на обследование. На днях он был выписан и теперь приступает к тренировкам.

Увеличивать нагрузки будем поэтапно, под контролем врачей. Бокс — это серьёзная нагрузка на организм», — приводит слова Рябинского ТАСС.

По словам промоутера, матч-реванш Поветкина с Диллианом Уайтом снова отложен на неопределённый срок.

«Бокс — это серьёзная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю. Дату боя будем обсуждать и назначать, когда поймём, в каком темпе сможем двигаться с подготовкой», — сказал он.

Рябинский рассказал о ситуации вокруг матча-реванша Поветкин — Уайт
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