Рябинский сообщил, что Поветкин недавно опять попал в больницу из-за коронавируса

Российский боксёр Александр Поветкин вновь оказался в больнице из-за коронавируса, спортсмена уже выписали. Об этом рассказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
О том, что Поветкин заразился коронавирусом, стало известно ещё 3 ноября. Позднее сообщалось, что его выписали из больницы.
«Саше пришлось повторно ложиться в больницу на обследование. На днях он был выписан и теперь приступает к тренировкам.
Увеличивать нагрузки будем поэтапно, под контролем врачей. Бокс — это серьёзная нагрузка на организм», — приводит слова Рябинского ТАСС.
По словам промоутера, матч-реванш Поветкина с Диллианом Уайтом снова отложен на неопределённый срок.
«Бокс — это серьёзная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю. Дату боя будем обсуждать и назначать, когда поймём, в каком темпе сможем двигаться с подготовкой», — сказал он.
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