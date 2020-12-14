Исмаилов — Штыркову: спасибо тебе за бой. Ты крутой боец и хороший человек

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов обратился к бойцу MMA Ивану Штыркову, после того как победил его в поединке, состоявшемся вчера, 13 декабря. Напомним, Исмаилов одержал победу единогласным решением судей.

«Спасибо тебе за хороший бой, Иван. Ты крутой боец и хороший человек», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Также Магомед поблагодарил другого бойца MMA Вагаба Вагабова, который помогал ему готовиться к поединку.

«Я забыл поблагодарить Вагаба за помощь в подготовке. Из-за того что ты меня сильно бил, брат, я забыл — от души тебе, брат.

Спасибо всем за поздравления и поддержку, после боя чувство, что нет проигравших. Это делает меня ещё более счастливым», — добавил Исмаилов.