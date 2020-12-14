Исмаилов — Штыркову: спасибо тебе за бой. Ты крутой боец и хороший человек
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов обратился к бойцу MMA Ивану Штыркову, после того как победил его в поединке, состоявшемся вчера, 13 декабря. Напомним, Исмаилов одержал победу единогласным решением судей.
«Спасибо тебе за хороший бой, Иван. Ты крутой боец и хороший человек», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».
Также Магомед поблагодарил другого бойца MMA Вагаба Вагабова, который помогал ему готовиться к поединку.
«Я забыл поблагодарить Вагаба за помощь в подготовке. Из-за того что ты меня сильно бил, брат, я забыл — от души тебе, брат.
Спасибо всем за поздравления и поддержку, после боя чувство, что нет проигравших. Это делает меня ещё более счастливым», — добавил Исмаилов.
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